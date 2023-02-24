''Не хочу говорить'': герой ''Шахтера'' Трубин оценил победу над ''Ренном'' и посвятил ее ВСУ

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин посвятил бойцам ВСУ победу над французским "Ренном" в стыковом раунде Лиги Европы. 21-летний футболист, который отбил три послематчевых пенальти в ответном матче с бретонцами, не стал акцентировать внимание на своих действиях.

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Об этом он заявил в комментарии сайту "Террикон". По словам Трубина, команда хорошо подготовилась к поединку, хотя и с толкнулась с некоторыми трудностями. Анатолий подчеркнул, что главная победа Украины – разгром российских агрессоров – еще впереди.

"Не хочу говорить, что это моя заслуга. Потому что прежде всего это заслуга наших воинов. Сегодня ровно год, как началась полномасштабная война. Поэтому хочу выразить им большую благодарность. Без них, без их усилий не было бы этого матча, не было бы вообще футбола в Украине. Поэтому прежде всего спасибо им. А второе – это командная работа. Было столько сделано до матча, что оставалось только выполнить. Сегодня была команда воинов, которые не хотели проигрывать. Очень надеемся, что эта победа даст уверенности и радости всем украинцам. А наша главная победа будет впереди", – сказал голкипер "горняков".

Напомним, 24 февраля донецкий "Шахтер" узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Среди возможных вариантов – команда российского тренера Станислава Черчесова "Ференцварош" и лондонский "Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успехи Украины в Лиге Европы. Кроме того, наш сайт разбирался, что помогло "Шахтеру" сотворить чудо в дуэли с "Ренном" и выйти в 1/8 Лиги Европы, назвав ключевые моменты.

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