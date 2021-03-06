"Шахтер" победил на "Динамо" в донецком дерби УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл земляков из "Олимпика". Встреча на столичном стадионе "Динамо" им. Лобановского завершилась со счетом 1:0.

"Шахтер" с первых минут захватил инициативу, устроив настоящий штурм номинальным хозяевам. Лишь к 18-й минуте "Олимпику" удалось немного выровнять игру. Команда Калитвинцева все чаще стала выбираться в атаку, но по-прежнему без малейших угроз Трубину.

На 21-й минуте великолепная диагональная передача на правый фланг от Майкона вывела Додо один на один с Халими – 1:0.

Под конец тайма Нкенг сравнял счет, но Юрий Иванов после просмотра ВАР отменил взятие ворот, посчитав, что Снурницын мешал Трубину полноценно сыграть на выходе.

После перерыва чемпион Украины комбинировал на половине поля соперника, однако "Олимпик" надежно оборонялся. По владению мячом "Шахтер" полностью переигрывал своего оппонента: 60% против 40%.

На 83-й минуте Б абенко получил вторую желтую за фол против Дентиньо и оставил свою команду в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество счет в матче не изменился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду подопечные Каштру в Кубке Украины сенсационно уступили луганской "Заре", пропустив гол на последних секундах.

На следующей неделе "горняки" должны сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы".