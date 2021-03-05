Где смотреть 17-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 6-8 марта пройдут матчи 17-го тура.

В эти выходные донецкий "Шахтер" ожидает дерби с "Олимпиком", а лидер чемпионата, киевское "Динамо", отправится в Ужгород, где сыграет против "Миная", за который выступает экс-игрок "бело-синих" Артем Милевский.

По традиции болельщики смогут наблюдать за матчами в прямом эфире на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию расписание всех матчей 17-го тура УПЛ.

Премьер-лига Украины. 17-й тур 6 марта (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Денис Шурман

17:00. "Олимпик" – "Шахтер", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Сергей Бойко

7 марта (воскресенье)

14:00. "Динамо" – "Минай", 2+2

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль

Арбитр VAR: Денис Шурман

17:00. "Заря" – "Львов", УНИАН

Запорожье, "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

19:30. "Ингулец" – "Колос", "Футбол 1"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Александр Дердо

8 марта (понедельник)

14:00. "Рух" – "Десна", "Футбол 1"

Львов, стадион "СКИФ"

Главный арбитр: Виталий Романов

14:00. "Днепр-1" – "Александрия", "Униан"

Днепр, "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

Арбитр VAR: Евгений Арановский

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского футболиста Евгения Цымбалюка прямо с поля увезла скорая во время матча УПЛ.