Где смотреть 17-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 6-8 марта пройдут матчи 17-го тура.
В эти выходные донецкий "Шахтер" ожидает дерби с "Олимпиком", а лидер чемпионата, киевское "Динамо", отправится в Ужгород, где сыграет против "Миная", за который выступает экс-игрок "бело-синих" Артем Милевский.
По традиции болельщики смогут наблюдать за матчами в прямом эфире на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию расписание всех матчей 17-го тура УПЛ.
Премьер-лига Украины. 17-й тур 6 марта (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Денис Шурман
17:00. "Олимпик" – "Шахтер", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Сергей Бойко
7 марта (воскресенье)
14:00. "Динамо" – "Минай", 2+2
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль
Арбитр VAR: Денис Шурман
17:00. "Заря" – "Львов", УНИАН
Запорожье, "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
19:30. "Ингулец" – "Колос", "Футбол 1"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Александр Дердо
8 марта (понедельник)
14:00. "Рух" – "Десна", "Футбол 1"
Львов, стадион "СКИФ"
Главный арбитр: Виталий Романов
14:00. "Днепр-1" – "Александрия", "Униан"
Днепр, "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Арбитр VAR: Евгений Арановский
Как сообщал OBOZREVATEL, украинского футболиста Евгения Цымбалюка прямо с поля увезла скорая во время матча УПЛ.