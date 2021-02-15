"Шахтер" не смог обыграть "Колос": спортивные итоги 14 февраля
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная выдала невероятную гонку на чемпионате мира, а донецкий "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче с "Колосом".
Кроме того, промоутер Эдди Хирн рассказал о шансах украинца Александра Усика подраться с победителем боя Джошуа – Фьюри.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 14 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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