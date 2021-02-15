'Шахтер' не смог обыграть 'Колос': спортивные итоги 14 февраля

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная выдала невероятную гонку на чемпионате мира, а донецкий "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче с "Колосом".

Кроме того, промоутер Эдди Хирн рассказал о шансах украинца Александра Усика подраться с победителем боя Джошуа – Фьюри.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 14 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Шахтер" сенсационно потерял очки в перенесенном матче УПЛ

Пидгрушная выдала великолепную гонку на чемпионате мира по биатлону

Джошуа и Фьюри не собираются драться с Усиком, – Хирн

У 21-летней украинской двукратной чемпионки Европы обнаружен рак

Пидручный о ситуации в гонке ЧМ по биатлону: это катастрофа

"Уродов понабирали, чернож..." В эфир матча УПЛ попал скандальный инцидент. Видео

Чемпионка мира о происшествии с Пидгрушной: у нее нет никаких доказательств