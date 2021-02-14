"Шахтер" сенсационно потерял очки в перенесенном матче УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге не смог обыграть "Колос" из Ковалевки.

Поединок на киевском стадионе "Динамо" им. Лобановского завершился с счетом 0:0.

Перед началом игры коэффициент в букмекерских конторах на победу "Шахтера" составлял 1,29, на победу "Колоса" – 9,80 и на ничью – 5,70.

Изначально встреча планировалась на 13 февраля в Ковалевке, но по причине плохой погоды ее перенесли в столицу.

С первых минут номинальные гости полностью захватили инициативу на поле, прижав футболистов из киевской области к воротам. "Горняки" владели абсолютным территориальным преимуществом, большую часть первого тайма были с мячом, но на результате это никак не сказалось.

Откровенно слабая игра "Шахтера" в нападении позволяла насыщенной обороне ковалевцев избегать серьезной угрозы.

На 39-й минуте Богданов мог наказывать чемпионов Украины. 31-летний хавбек вбежал в штрафную "Шахтера" и сильно головой пробил с точки после мягкого заброса Хлебаса от края штрафной. На линии ворот уверенно сыграл Кривцов, закрыв пустой угол.

После перерыва игра оживилась. Сперва Коноплянка чудом не забил гол, а спустя несколько минут Антюх убежал в опаснейшую контратаку и "оранжево-черных" спасла игра Трубина.

Оставшееся время подопечные Каштру провели в штурме ворот Волынца, но счет не изменился.

На последних секундах донецкая команда просила пенальти после падения Фернандо в штрафной, но Игорь Пасахал, посмотрев видеоповтор, не увидел нарушения правил.

Эта ничья позволила лидирующему "Динамо" увеличить свой отрыв от "Шахтера" до 3 очков. "Колос" в турнирной таблице идет 7-м (19 пунктов).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне свой поединок 14-го тура провели накануне. Подопечные Луческу на своей заснеженной арене были сильнее донецкого "Олимпика". Перед игрой румынскому наставнику "бело-синих" даже пришлось самому взять лопату и чистить газон.