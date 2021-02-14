Пидручный о ситуации в гонке ЧМ по биатлону: это катастрофа

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не понимает причину своей неточной стрельбы в гонке преследования чемпионата мира по биатлону, но считает такой результат полным провалом.

Наш соотечественник допустил 6 промахов, при этом на первой стойке пули мимо цели прошли три раза.

Стрельбу будем исправлять. Трудно сказать почему были промахи. Гонка сегодня тяжелая, тяжелые условия были для стрельбы, но это, конечно, не оправдание. Надо и в такую ​​погоду стрелять. Три промаха на стойке – это катастрофа", – цитирует украинца biathlon.com.ua.

Пидручный признался, что по дистанции чувствовал себя довольно неплохо, но после шести кругов штрафа ему было уже тяжело на что-то рассчитывать.

"На последнем круге старался сделать все, что мог, чтобы набрать как можно больше очков для того, чтобы побороться за попадание в масс-старт", – отметил Дмитрий.

Украинский биатлонист считает, что на стрельбе лежа были его ошибки из-за того, что он немного не сориентировался.

"Надо было и аккуратнее стрелять, и сделать определенную поправку на ветер, но не среагировал. На стойке четыре промаха - их можно больше на ветер списать, но все равно нужно было попадать, несмотря на него", – подытожил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пасьюте ЧМ по биатлону в Поклюке Пидручный занял 28-е место. Лучшим в сборной Украине стал Артем Прима.