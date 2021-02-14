Чемпионка мира о происшествии с Пидгрушной: у нее нет никаких доказательств

Шведская чемпионка мира по биатлону 2019 года и чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Анна Эберг заявила, что слова украинки Елены Пидгрушной о том, что она действовала нагло и по-хамски на трассе, ничем не подкреплены.

Инцидент произошел во время смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону в Поклюке. На последнем круге Эберг несколько раз меняла траекторию, вытесняя Пидгрушную с трассы.

"Это не очень сильно на меня повлияло. Я знаю, что не сделала ничего плохого. У нее действительно нет никаких доказательств того, что она говорит. Конечно, грустно видеть такие комментарии от соперниц, потому что я не считаю себя виновной в неспортивном поведении", – сказала Эберг в интервью Radiosporten.

Как сообщал OBOZREVATEL, в смешанной эстафете ЧМ-2021 Украина уступила 0,5 секунды бронзовой медали, после чего Елена Пидгрушная обвинила Эберг в неспортивном поведении. Шведка в свою очередь резко ответила украинской биатлонистке.