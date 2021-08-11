"Шахтер" – "Генк": видеообзор квалификации Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" уверенно провел ответную игру 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка". Матч на поле киевского НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:1, что вывело украинцев в раунд плей-офф .

Вице-чемпион Украины за выход в групповой этап Лиги чемпионов сразится с "Монако". Первая встреча раунда плей-офф пройдет в гостях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео лучших моментов игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая игра между "Генком" и "Шахтером" завершилась победой наших соотечественников.

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Вице-чемпионы Украины пропустили первыми в первом тайме, но после перерыва смогли изменить ситуацию на поле и дважды поразить ворота соперников.

Отметим, что перед игрой на "Олимпийском" с "Генком", "Шахтер" сенсационно уступил в УПЛ "Александрии" (1:2).