"Шахтер" сенсационно проиграл в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно уступил дома "Александрии". Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:2.

Перед игрой букмекеры на победу гостей принимали ставки с коэффициентом 17,00 и выше.

Матч начался неожиданно. Уже на 7-й минуте после прострела Цурикова, Третьяков в касание отправил мяч в дальний угол.

"Александрия" попыталась всем составом уйти в оборону и поплатилась за это. На 16-й минуте Корниенко замкнул в пустые ворота прострел от Додо.

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Однако на 16-й минуте Ковалец снова вывел "Александрию" вперед. Великолепная контратака завершилась дальним ударом от Кирилла. С 16 метров круглый снаряд влетел точно в сетку.

Оставшееся время до перерыва гости отлично контратаковали и надежно действовали у своих ворот. В то время как в игре "Шахтера" были видны проблемы. Провалы в обороне чередовались отсутствием скорости в нападении.

Во втором тайме "Шахтер", доминируя все 45 минут, так и не создал что-либо серьезное у ворот Билыка. Голкипер несколько раз вступал в игру, но лишь раз его реакция по-настоящему спасла александрийцев от гола.

"Шахтер" – "Александрия" 1:2

Голы: 0:1 – 6 Третьяков, 1:1 – 15 Корниенко, 1:2 – 21 Ковалец.

Шахтер – Трубин, Корниенко (Маркос Антонио, 77), Додо, Витао, Матвиенко, Алан Патрик (Тете, 66), Марлос (Педриньо, 62), Майкон, Степаненко, Дентиньо (Траоре, 46), Мудрик (Судаков, 46).

Александрия – Билык, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Цуриков, Демченко, Ковалец, Копына (Рыбалка, 75), Третьяков, Одарюк (Стецков, 68), Спинелли (Новиков, 61).

Предупреждения: Маркос Антонио (80), Рыбалка (90).

Напомним, что 3 августа "Шахтер" победил "Генк" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок на бельгийской "Кристал-Арене" завершился со счетом 1:2.