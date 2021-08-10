"Шахтер" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов победил дома бельгийский "Генк" и вышел в плей-офф, где сыграет с победителем матча "Монако" – "Спарта". Встреча на поле столичного НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Генк. Первая игра неделю назад между этими командами завершилась победой украинцев со счетом 2:1.

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Уже на 4-й минуте украинцы получили супершанс в контратаке . Педриньо выиграл воздушное единоборство после выноса трубина, но тете не смог переиграть голкипера.

Как и в первом матче, "оранжево-черные" владели территориальным преимуществом, одна за одной накатывая атаки на ворота соперника.

На 15-й минуте "Шахтер" получил второй шанс открыть счет, но удар Тете с лета попал в игрока обороны "Генка". В дебюте встречи особенно активен был Педриньо, участвуя во всех действиях атаких своей команды.

Алан Патрик легко прошел в штрафную, не встретив никакого сопротивления, но удар в дальний угол был неточным.

Ближе к середине тайма "Шахтер" начал прижиматься к своим воротам и едва не был наказан, когда набегавший Хейнен пустил мяч выше перекладины.

Это "разбудило" украинцев. Долгая позиционная атака завершилась долгожданным голом. Додо здорово разобрался с соперниками в центре поля, выдал на ход Тете, тот вернул назад Траоре, который с нескольких метров расстрелял Вандервордта.

"Шахтер" здорово бежал, раскрывался. У него не было веерных атак, как в первом матче, но при этом создавалось ощущение, что команда Де Дзерби играет с запасом. На 36-й минуте Педриньо получил травму и его заменил Георгий Судаков.

Второй тайм "Шахтер" начал немного расслабленным, отдав инициативу сопернику. Одна из атак бельгийцев едва не закончилась голом. Матвиенко не успел за Ито, который едва не отдал голевой пас Онуачу. Мяч от игрока "Шахтера" улетел на угловой.

Тете исполнял первую скрипку, заметно превосходя оппонентов в технике, однако уже в двух моментах бразилец вместо паса на партнера заигрался, в результате провалив атаку.

На 63-й минуте футболистам из Украины реально повезло. Высокий Онуачу выиграл единоборство и после подачи углового влепил в перекладину. "Генк" наращивал свое преимущество, создавая моменты один за одним.

Клуб из Бельгии стал больше рисковать, бросив массированные силы в атаку и между полузащитой и защитой стали возникать разрывы. "Горняки" несколько раз едва едва не воспользовались этим, убегая в контратаки.

На 77-й минуте "Шахтер" забил второй гол, почти сняв все вопросы о победителе. После череды ударов и неразберихи в штрафной "Генка" Тете затолкал мяч в ворота.

Но спокойно довести игру до сухой победы украинским футболистами не удалось. Гол престижа забил Брайан Хейнен.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед игрой в еврокубке подопечные Де Дзерби потерпели сенсационное поражение в Премьер-лиге. В поединке 3-го тура УПЛ против "Александрии" был зафиксирован счет 1:2.