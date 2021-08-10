Определился соперник "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов сыграет с французским "Монако". Первый поединок двухматчевого противостояния пройдет на выезде 18 августа. Ответная игра на домашнем поле запланирована на 25 августа.

В случае победы над монегасками подопечные Де Дзерби выйдут в групповой этап. Его жеребьевка состоится 26 августа.

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"Монако" на пути к плей-офф прошло чешскую "Спарту". Первая игра в Праге завершилась победой "бело-красных" 2:0.

Ответная игра в княжестве также была выиграна хозяевами. Итоговый счет двуматчевого противостояния 5:1.

"Шахтер" в 3-м раунде квалификации одолел бельгийский "Генк". В обеих играх с одинаковым счетом 2:1 была зафиксирована победа украинской команды.