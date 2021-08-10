"Шахтер" – "Генк": онлайн видео голов квалификации Лиги чемпионов

В эти минуты донецкий "Шахтер" проводит свой ответный поединок в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок против бельгийского "Генка" проходит на поле киевского НСК "Олимпийский".

Счет был открыт уже на 27-й минуте. После длительного позиционного нападения Додо разобрался с защитой соперника, выкатил на Тете, а тот отдал под удар Траоре.

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"Шахтер" Украина – "Генк" Бельгия 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 27 Траоре.

Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Педриньо (Судаков, 37), Алан Патрик, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Траоре.

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Генк – Вандевордт, Муньос, Лукуми, Куэста, Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт, Онуачу, Бонгонда, Ито.

Напомним, что первая встреча недельной давности завершилась со счетом 2:1.

"Горняки" полностью контролировали мяч, но в итоге пропустили первыми. На 39-й минуте отличился Онуачу.

После перерыва ситуация кардинально поменялась и вице-чемпионы Украины смогли закатить два мяча.

На 63-й минуте счет с пенальти сравнял Тете, а за 9 минут до конца победный удар выполнил Алан Патрик.