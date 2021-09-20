"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита Суперкубка Украины

Букмекеры считают равными шансы "Динамо" и "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины-2021. Поединок состоится в среду, 22 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Спортивные аналитики оценили вероятность победы одной из команд в основное время коэффициентом 2,60, а на ничью можно поставить за 3,55. Соответственно, котировки на победу того или иного клуба в турнире находятся на уровне 1,90.

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Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" сделало требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок. "Горняки" сыграют в финале благодаря тому, что заняли второе место в украинской Премьер-лиге.

Накануне команды провели матчи в УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу с огромным трудом вырвали победу над "Александрией" и остались на первом месте в таблице. "Шахтер", в свою очередь, уничтожил ослабленный "Мариуполь" со счетом 5:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последнем поединке киевлян в украинской Премьер-лиге вспыхнула драка между ультрас столичного клуба и обычными болельщиками с детьми. "Динамо" официально отреагировало на инцидент.