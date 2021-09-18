"Динамо" победило в УПЛ, забив пенальти на 97-й минуте

Киевское "Динамо" в центральном матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу победило "Александрию". Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:0, при этом судьба встречи решилась на последних секундах. После просмотра ВАР Дмитрий Кривушкин назначил пенальти на 97-й минуте.

Хозяева, будучи в роли фаворита уверенно начали матч, постоянно нагружая штрафную соперника опасными моментами.

На 15-й минуте Буяльский великолепно забросил на дальнюю штангу, где Цыганков не сумел коленом переправить мяч в ворота. "Динамо" с каждой своей атакой все ближе и ближе приближалась к воротам Билыка и все опаснее атаковало, но мяч упорно не хотел попадать в рамку.

Под занавес тайма все тот же Цыганков имел еще один стопроцентный момент. Виктор получил мяч на 11-метровой отметке после мягкого паса Карлоса де Пены, но удачно отработал голкипер.

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Во втором тайме подопечные Луческу все силы бросили в нападение, чем пытались воспользоваться александрийцы, организовывая контратаки.

Последние 15 минут игры мяч не покидал пределы половины поля "Александрии", что в итоге и сказалось на результате. Рыбалка держал Гармаша во время навеса в штрафную, главный арбитр посмотрел видеоповтор и на 7-й добавленной минуте поставил пенальти. Наказание четко исполнил Виктор Цыганков.

"Динамо" – "Александрия" 1:0

Гол: 1:0 – 90, пенальти Цыганков.

Динамо – Бущан, Кендзера (Караваев, 68), Миколенко, Шабанов, Забарный, де Пена (Витиньо, 68), Цыганков, Андриевский, Сидорчук (Шепелев, 77), Буяльский (Леднев, 90), Шкурин (Гармаш, 46).

Александрия – Билык, Дубра, Мирошниченко, Мельник, Цуриков, Дришлюк (Рыбалка, 70), Третьяков (Стецков, 90), Гринь (Спинелли, 63), Калюжный, Одарюк (Кирюханцев, 63), Ковалец.

Предупреждения: Ковалец (42), Буяльский (43), Кендзера (58), Сидорчук (66), Спинелли (75), Дубра (78), Андриевский (86), Рыбалка (90), Гармаш (90), Шабанов (90).

Удаление: Кирюханцев (90).

Свой следующий поединок в УПЛ "бело-синие" проведут 25 сентября на выезде против львовского "Руха".

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "Динамо" обыграло на выезде "Металлист-1925", а во вторник подопечные Луческу свели вничью встречу Лиги чемпионов против "Бенфики".