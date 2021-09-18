"Шахтер" со счетом 5:0 добыл победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в поединке 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге со счетом 5:0 обыграл в гостях "Мариуполь". Встреча состоялась на нейтральном поле стадиона "Колос" в селе Коваливка, Киевской области.

Матч начался при абсолютном превосходстве гостей, которые владели игровым и территориальным преимуществом, открыв счет уже на 18-й минуте. Впервые в своей донецкой карьере гол забил Данило Сикан, воспользовавшись отскоком в штрафной площадке.

На 20-й минуте Мудрик удвоил преимущество, замкнув фланговый прострел Ефима Конопли.

Во второй половине разгром хозяев продолжился. Была заметна существенная разница в классе, которая воплотилась в три безответных гола.

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На 53-й минуте Конопля оформил второй результативный пас, после которого Тете отправил мяч головой в дальний угол.

В концовке игры с интервалом в три минуты сделал дубль Судаков. Второй свой гол футболист сборной Украины забил после третьего ассиста от все того же Конопли.

"Мариуполь" – "Шахтер" 0:5 (0:2, 0:3)

Голы: 0:1 – 18 Сикан, 0:2 – 20 Мудрик, 0:3 – 53 Тете, 0:4 – 77 Судаков, 0:5 – 80 Судаков.

Мариуполь – Кудрик, Петерман (Филонов, 67), Микицей, Царюк (Поталов, 46), Козишкурт (Степаненко, 62), Плакса, Клименко (Савин, 46), Козицкий, Кошкош, Недес, Махыня.

Шахтер – Пятов, Конопля, Витао, Марлон (Бондарь, 59), Корниенко, Алан Патрик (Судаков, 59), Бондаренко, Степаненко (Маркос Антонио, 59), Тете, Мудрик (Соломон, 63), Сикан.

Предупреждение: Микицей (90).

Свой следующий матч в Премьер-лиге Украины "Шахтер" проведет 25 сентября против "Вереса".

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