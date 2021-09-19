"Динамо" сделало официальное заявление по происшествию на "Олимпийском" в Киеве

Футбольный клуб "Динамо" выпустил заявление по ситуации на матче 8-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиги против "Александрии". На 10-й минуте ультрас киевской команды перелезли через ограждения и начали бить зрителей, которые пришли на игру с детьми.

У себя в Facebook "Динамо" сообщило, что все указанные хулиганские действия нарушителей зафиксированы техническими средствами НСК "Олимпийский". Все фото и видеоматериалы направлены в Главное управление национальной полиции в Киеве. Нарушителей хотят привлечь по статье 296 УК Украины – хулиганство.

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Наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

"ФК "Динамо" четко указывает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", – говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0.

Решающий момент случился на 97-й минуте, когда за фол против Гармаша Денис Кривушкин назначил пенальти.

Во время матча на зрителей за замечание напала толпа ультрас. Позже одна из пострадавших рассказала подробности происшествия.