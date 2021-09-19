"Динамо" сделало официальное заявление по происшествию на "Олимпийском" в Киеве

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,3 т.
Ультрас Динамо

Футбольный клуб "Динамо" выпустил заявление по ситуации на матче 8-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиги против "Александрии". На 10-й минуте ультрас киевской команды перелезли через ограждения и начали бить зрителей, которые пришли на игру с детьми.

У себя в Facebook "Динамо" сообщило, что все указанные хулиганские действия нарушителей зафиксированы техническими средствами НСК "Олимпийский". Все фото и видеоматериалы направлены в Главное управление национальной полиции в Киеве. Нарушителей хотят привлечь по статье 296 УК Украины – хулиганство.

Киевский клуб сделал заявление
Видео дня

Наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Ультрас Динамо

"ФК "Динамо" четко указывает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", – говорится в заявлении пресс-службы.

Последствия нападения

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0.

Победный гол забил Цыганков

Решающий момент случился на 97-й минуте, когда за фол против Гармаша Денис Кривушкин назначил пенальти.

Ультрас напали на зрителей

Во время матча на зрителей за замечание напала толпа ультрас. Позже одна из пострадавших рассказала подробности происшествия.

УкраинаКиевПремьер-лига УкраиныФК Динамо КиевНСК Олимпийский