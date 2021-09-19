Где смотреть "Шахтер" – "Динамо": расписание трансляций Суперкубка Украины

Чемпион Украины "Динамо" в среду, 22 сентября, сыграет с обладателем второго места УПЛ в сезоне 2020/2021 донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Игра начнется в 21:00.

В прямом эфире поединок на поле столичного НСК "Олимпийский" покажет телеканал "Футбол 1". Тут трансляция будет сопровождаться аналитической студией с участием экспертов. ​

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Кроме того, украинское Эль-Класико можно будет увидеть в прямом эфире за границей. Показ по системе "Плати-и-смотри" будет доступен в Польше, Великобритании, а также за океаном: в США и Канаде. Стоимость составляет 5 американских долларов. Регистрация доступна по ссылке. ​

Видео дня

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Отметим, что на стадионе болельщики "Шахтера" на этой игре будут размещаться на южных трибунах, а болельщики "Динамо" на северных ​

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Динамо" выиграло чемпионат, и Кубок Украины.

В активе "бело-синих" и победа в Суперкубке Украины-2020. В августе 2020-го подопечные Мирчи Луческу, который тогда только возглавил столичный клуб, обыграли своих извечных соперников из Донецка со счетом 3:1.