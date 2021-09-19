Ультрас "Динамо" избили зрителей с детьми: пострадавшая рассказала детали. Видео

Ультрас киевского "Динамо" напали на зрителей из соседнего сектора после замечания одного из мужчин не жечь файеры, так как это вредно для детей, находившихся рядом. Об этом в Facebook написала очевидица происшествия.

По словам Ирины Федорченко, она с друзьями привели детей по 9 лет, которые занимаются футболом на матч любимой команды. Когда пошел дым и дети начали кашлять, один из родителей пошел просить фанатов потушить пиротехнику.

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"В ответ он был отправлен на три буквы и забрызганный газовым баллончиком. В ту самую секунду ультрас начали перепрыгивать через забор и бить нашего знакомого. Наши мужчины побежали чтобы его забрать и тоже изрядно получили", – добавила позже подробности Ирина в комментариях на сайте tribuna.com.

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"Они нападают стаей и бьют без разбора. Вот как мы поболели за любимую команду "Динамо", – добавила пострадавшая. .

Она отметила, что после травмпункта поехали домой, так как сын очень испугался и просился скорее домой.

"Врач говорил обязательно писать заявление в полицию, потому что травмы серьезные и возможно понадобится операционное вмешательство. Дал справку для обращения в полицию. Думаю, 19 сентября будем писать коллективное заявление", – подытожила Федорченко.

"Ультрас "Динамо", – это шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. В итоге: избиты родители и перепуганные дети, больше на матчи любимого клуба ни ногой.Спасибо, ультрас. Спасибо НСК "Олимпийский" за нашу "безопасность", – написала Ирина.

Кроме того, Федорченко отметила низкий уровень работы полиции и охраны стадиона.

"Стюарты просто наблюдали, а полиция, пожалуй, с левого берега по Южному мосту в час пик добиралась – прибежали, когда драка почти завершилась", – подытожила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0.

Решающий момент случился на 97-й минуте, когда за фол против Гармаша Денис Кривушкин назначил пенальти.