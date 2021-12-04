Селезнев отметился дикой выходкой после игры с "Динамо". Видео 18+

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев оматерил одноклубника после матча его команды в 16-м туре Премьер-лиги Украины. Встреча с "Динамо" завершилась со счетом 0:2.

По окончанию игры 36-летний Селезнев не смог сдержать эмоций, с матами прокомментировал игру одного из футболистов "Миная".

"Кто этого уе**а выпустил? Кто его нах*й выпустил? Нах*я вы его выпускаете? Нах*й он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Су*а, я ему сейчас пи**ы дам в раздевалке", – кричал Слезнев.

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E. Seleznyov zaraz po przegranej z Dynamo o swoim młodszym koledze z drużyny.

Jako, że są tam tylko niecenzuralne słowa, przetłumaczę na ludzki:



Po co go wypuszczacie, do czego on jest potrzebny, muszę zwrócić mu uwagę w szatni.



Szokujące wideo, zważywszy, że E. Kobak ma 19 lat pic.twitter.com/S4LY9Hj6R3 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) December 3, 2021

Судя по смыслу, Евгений имел в виду одного из игроков "Миная". По информации видеожурнала Yellow, речь шла о Эдварде Кобаке.

Видео дня

Объясняя свой поступок Евгений признался, что его возмутило отсутствие желания играть у одноклубника, поэтому он вспылил.

После того, как ролик попал в интернет и стал достоянием общественности Селезнев пришлось извиниться за свой поступок.

"Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю. Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя", – раскаялся Евгений.

Селезнев добавил, что очень переживает за команду и всегда настроен на максимальный результат.

"Поэтому тяжело воспринимаю поражения", – подытожил футболист в интервью "СпортАрена".

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев 25 ноября оказался в неприятной ситуации. Форвард закарпатского "Миная" после первого забитого мяча в 2021 году отправился праздновать неординарное событие и попал в драку