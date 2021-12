Селезнев отметился дикой выходкой после игры с "Динамо". Видео 18+

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев оматерил одноклубника после матча его команды в 16-м туре Премьер-лиги Украины. Встреча с "Динамо" завершилась со счетом 0:2.

По окончанию игры 36-летний Селезнев не смог сдержать эмоций, с матами прокомментировал игру одного из футболистов "Миная".

"Кто этого уе**а выпустил? Кто его нах*й выпустил? Нах*я вы его выпускаете? Нах*й он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Су*а, я ему сейчас пи**ы дам в раздевалке", – кричал Слезнев.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

E. Seleznyov zaraz po przegranej z Dynamo o swoim młodszym koledze z drużyny.

Jako, że są tam tylko niecenzuralne słowa, przetłumaczę na ludzki:



Po co go wypuszczacie, do czego on jest potrzebny, muszę zwrócić mu uwagę w szatni.



Szokujące wideo, zważywszy, że E. Kobak ma 19 lat pic.twitter.com/S4LY9Hj6R3