Селезнев отметился дикой выходкой после игры с "Динамо". Видео 18+

Максим Иншаков
Футбол
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Евгений Селезнев

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев оматерил одноклубника после матча его команды в 16-м туре Премьер-лиги Украины. Встреча с "Динамо" завершилась со счетом 0:2.

По окончанию игры 36-летний Селезнев не смог сдержать эмоций, с матами прокомментировал игру одного из футболистов "Миная".

"Кто этого уе**а выпустил? Кто его нах*й выпустил? Нах*я вы его выпускаете? Нах*й он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Су*а, я ему сейчас пи**ы дам в раздевалке", – кричал Слезнев.

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Судя по смыслу, Евгений имел в виду одного из игроков "Миная". По информации видеожурнала Yellow, речь шла о Эдварде Кобаке.

Видео дня
Эдвард Кобак

Объясняя свой поступок Евгений признался, что его возмутило отсутствие желания играть у одноклубника, поэтому он вспылил.

Евгений Селезнев

После того, как ролик попал в интернет и стал достоянием общественности Селезнев пришлось извиниться за свой поступок.

"Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю. Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя", – раскаялся Евгений.

Евгений Селезнев

Селезнев добавил, что очень переживает за команду и всегда настроен на максимальный результат.

"Поэтому тяжело воспринимаю поражения", – подытожил футболист в интервью "СпортАрена".

Евгений Селезнев

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев 25 ноября оказался в неприятной ситуации. Форвард закарпатского "Миная" после первого забитого мяча в 2021 году отправился праздновать неординарное событие и попал в драку

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