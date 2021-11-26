16-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, результаты, обзоры, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 26 ноября, стартовал очередной тур национального первенства. Первыми в борьбу вступили "Мариуполь" и "Львов".

В центральном поединке сразятся третья и четвертая команды чемпионата – полтавская "Ворскла" и "Днепр-1". Лидер турнирной таблицы "Динамо" сыграет на выезде с "Минаем", а донецкий "Шахтер" отправится на выезд к "Ингульцу".

Увидеть поединки болельщики могут на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полный календарь матчей и расписание трансляций.

Премьер-лига Украины. 16-й тур

26 ноября (пятница)

Видео дня

"Мариуполь" – "Львов" 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 62 Довгий.

"Мариуполь" – Турбаевский, Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев (Босанчич, 88), Кащук (Микитишин, 76), Топалов, Мишнев, Чех, Шостак (Хромей, 61), Вьюнник.

"Львов" – Ильющенков, Лека, Махмутович, Бусько, Грисьо (Семенив, 60), Якимец, Политыло, Довгий, Ньярко (Крушинский, 76), Рожерио Шина (Ныч, 51), Ременяк (Брикнер, 60).

Предупреждения: Чех (42), Ньярко (45), Ременяк (53), Грисьо (55), Якимец (63), Брикнер (87), Ныч (90).

27 ноября (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Динамо", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Алексей Деревинский

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

17:00. "Черноморец" – "Десна", "Футбол 2"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

19:30. "Днепр-1" – "Ворскла", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Арбитр VAR: Николай Балакин

28 ноября (воскресенье)

14:00. "Ингулец" – "Шахтер", "Футбол 1"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Денис Шурман

Арбитр VAR: Виталий Романов

17:00. "Рух" – "Металлист-1925", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Александр Омельченко

19:30. "Колос" – "Верес", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин

29 ноября (понедельник)

19:30. "Александрия" – "Заря", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский клубы впервые за 14 лет не смогли пробиться в весеннюю часть еврокубков.