"Динамо" добыло победу в УПЛ, забив второй гол на последних секундах

Киевское "Динамо" в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге победило "Минай". Поединок в Ужгороде завершился со счетом 0:2.

Столичные футболисты великолепно начали поединок, забив гол уже на 11-й минуте. Виталий Буяльский пробрасывал себе мяч в штрафной и киевлянина сбил Олег Горин. Пенальти четко реализовал Цыганков.

Владея тотальным преимуществом по всему полю подопечные Луческу раз за разом создавали опасные моменты у ворот Кучера. Гости могли увеличивать разрыв, но Гармаш попал в перекладину.

Хозяева выглядели абсолютно беспомощными и смогли перейти половину поля лишь в конце тайма.

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Начало второй половины получилось не таким уверенным для чемпиона Украины. Убаюканные такой уверенность "Динамо" стало пропускать выпады соперника, один из которых едва не закончился 11-метровым в ворота Бущана.

На 71-й минуте Ахмедзаде упал в штрафной "Динамо" после подачи с углового, арбитр обратился к VAR, но в итоге углядел лишь игру рукой в атаке у другого футболиста "Миная".

На последних минутах "Минай" упустил потрясающую возможность сравнять счет, когда Месхи с 5 метров не попал в пустой угол.

Закарпатская команда бросила массовые силы в атаку и в итоге пропустила сама. Николай Шапаренко эффектным ударом с лета сделал счет 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе "Динамо" уступило дома мюнхенской "Баварии". У киевского клуба гол забил Денис Гармаш.