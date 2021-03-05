Селезнев может вернуться в заявку "Колоса", – ведущий "Великого футбола"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Андрей Засуха (слева), Евгений Селезнев (по центру)

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что нападающий Евгений Селезнев все еще может получить шанс в "Колосе".

В эфире авторской программы "Денисов TIME" он рассказал, что футболист общался с президентом клуба из Коваливки Андреем Засухой. Они договорились организовать встречу, на которой также будет присутствовать главный тренер команды Руслан Костышин, однако она не состоялась из-за драмы в матче четвертьфинала Кубка Украины между "Динамо" и "Колосом".

"Было общение у Селезнева с президентом "Колоса". Из того, что я знаю: стороны объяснились, услышали друг друга, поняли и простили. Буквально перед кубковым матчем "Колос" – "Динамо" Засуха пообещал, что организует встречу, на которой кроме него будут присутствовать Селезнев и Костышин, чтобы стороны имели шанс объясниться. Возможно, таким образом Евгений может вернуться в заявку команды. Она должна была произойти в четверг (4 марта – Ред.), но не состоялась. Я думаю, что свою роль сыграла драма в матче с "Динамо". Но Селезнев ждет встречи, он хочет играть", – рассказал о ситуации Денисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально появилась информация о том, что Евгений нарушил спортивный режим и был отчислен из "Колоса", однако сам футболист эти слухи опроверг.

Он заявил, что не смог принять участие в товарищеском матче своей команды на сборах из-за повреждения. Позже Селезнев признался, что повздорил с Костышиным, и публично извинился перед наставником клуба из Коваливки.

ФК КолосАлександр ДенисовЕвгений Селезнев