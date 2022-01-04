Сейв голкипера "Динамо" признан лучшим сейвом года. Видео

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан признан автором лучшего сейва минувшего года, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ). Момент случился в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Весь первый тайм гости владели тотальным игровым преимуществом и на 45-й минуте имели великолепную возможность открыть счет. После подачи углового Деннис Хаджикадунич выиграл верховую борьбу и мощно пробил в ворота. Бущан смог дотянуться до мяча, отбив его в штангу.

Видео дня

После этого круглый снаряд отлетел в поле где расторопнее сыграл Илья Забарный.

Этот момент стал ключевым в игре. Во втором тайме Украина переломила ход встречи, усилиями Зинченко и Довбика забила два гола и вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Отметим, что после этой победы УАФ заключила полноценный контракт с Александром Петраковым.

Позже в СМИ была опубликована информация по зарплате наставника в украинской команде.

Напомним, что в полуфинале плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре Украина сыграет против Шотландии. ​

​Это стало известно по итогам церемонии жеребьевки стыковых матчей, которая состоялась в Цюрихе. ​

​Поединок против проведут 24 марта на выезде. В случае победы "желто-синие" в решающей встрече за попадание на мундиаль поспорят с сильнейшем в паре Уэльс – Австрия. Финал запланирован на 29 марта на выезде для наших. ​

​Букмекеры уже опубликовали котировки на выход сборной Украины на ЧМ-2022.