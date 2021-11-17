Официально: УАФ приняла новое решение по Петракову в сборной Украины

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) официально назначил Александра Петракова главным тренером сборной Украины, избавив 64-летнего специалиста от приставки "исполняющий обязанности". За такое решение проголосовали все члены исполкома.

Под руководством Александра Васильевича сборная Украины провела 7 матчей, добыв 2 победы и 5 ничьих и вышла в плей-офф чемпионата мира-2022.

Отметим, что 29 августа Петраков, во время пресс-конференции посвященной презентации тренерского штаба сборной, заявил, что у него контракт уже подписан. Однако несмотря на это, во всех документах он по прежнему значился как "и.о."

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Напомним, что Петраков стал у руля "желто-синей" команды 18 августа после того, как закончился контракт Андрея Шевченко.

Шевченко попрощался со сборной 2 августа, не озвучив при этом официальные причины ухода.

OBOZREVATEL от своих источников узнал, из-за чего на самом деле Андрей Николаевич покинул национальную команду.

Позже со своим заявлением выступила и УАФ.

Под руководством Шевченко сборная провела 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

7 июня прошлого года Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 31 декабря 2022-го.

Андрей Николаевич стал у руля украинской команды в 2016 году. Под его руководством "желто-синие" вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020.