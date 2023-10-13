'Сейчас такого нет': Ребров впервые высказался о предательстве Тимощука

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров жестко высказался в адрес тренера "Зенита" Анатолия Тимощука, который не осудил вторжение России в его родную страну. Наставник "сине-желтых" впервые признался, что ему противно обсуждать экс-капитана донецкого "Шахтера" .

Об этом Ребров заявил в интервью "Радио Свобода". По словам легендарного нападающего киевского "Динамо", Тимощук перестал для него существовать, так как он выбрал сторону агрессоров, молчаливо поддерживая войну в Украине, и делает вид, что в нашей стране ничего не происходит.

Видео дня

"Сейчас война. Поэтому нужно каждому решить, где они: они с Украиной или они там, с рашистами? Ты не можешь быть посередине, я – нейтральный, я вне политики. Сейчас такого нет. Тимощук выбрал эту сторону. И у меня нет никакого желания об этом говорить. Сколько пострадало людей, детей и сколько людей уехало из Украины из-за рашистов. Сейчас нет, как я говорил, середины. Ты должен решить, где ты. Он решил, что он там. Это его жизнь. Я даже не вспоминаю о нем. Я понимаю, что это большое имя когда-то было в футболе. Но сейчас этого имени для меня нет", – сказал Ребров.

Ранее Тимощук стыдливо ушел от ответа на вопрос о лишении его всех титулов и наград. "На этот вопрос я не буду отвечать", – заявлял экс-футболист.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук подал в суду на Украину из-за лишения его всех наград и званий и запрета на футбольную деятельность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!