'Мстить каждой мрази': сдерживая оккупантов в Луганской области, погиб боец Нацгвардии и фанат 'Полесья'

19 июля в войне с российскими оккупантами погиб один из лидеров фанатского движения "Полесье" Вячеслав Ключинский. Боец одной из бригад Нацгвардии, представитель молодого коллектива Zhytomyr Lads ушел в вечность во время боевых действий в Луганской области. Теперь представителю житомирской трибуны навсегда 24 года.

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О гибели преданного болельщика и защитника сообщили представители Zhytomyr Lads на своей странице в Facebook.

"Невозможно описать словами все эмоции, которые мы испытываем. Все, что нам остается, это нести память сквозь годы о нашем Брате и мстить каждой руснявой мрази за него и всех, кто уже навсегда останется на Трибуне Героев", – говорится в сообщении.

"Славик активно участвовал в фанатской жизни "Полесья" еще с 2016 года, почти с начала существования коллектива. Был большой частью нашей небольшой семьи. Поддерживал клуб всюду и всегда, где это было возможно. Веселый и самоотверженный, с ним не соскучишься ни на одном из выездов или домашек", – добавляют в коллективе.

В 2019 году Ключинский присоединился к Национальной гвардии Украины и оставался бойцом НГУ во время полномасштабного вторжения России. Но это не помешало ему и дальше поддерживать "Полесье", совмещая военную службу с фанатской жизнью.

Но 19 июля Вячеслав погиб во время выполнения боевого задания в одной из самых горячих точек украинского фронта – в Луганской области, где военные РФ пошли в контрнаступление.

Дома у 24-летнего защитника остались родители и жена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Бахмутом погиб фанат "Динамо", который служил в штурмовой бригаде, заставившей бежать россиян.

А также рассказывали, что болельщик "Киев-Баскета" отдал жизнь в бою с российскими оккупантами.

Недавно фанаты "Динамо" с фронта передали привет предателю Тимощуку и сожгли шарф питерского "Зенита", где и после начала полномасштабной войны с РФ продолжает работать бывший капитан сборной Украины.

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