Фанат "Киев-Баскета" погиб в бою с российскими оккупантами

Многолетний представитель фанатского сектора "Киев-Баскета" Алексей Май Ачкасов погиб 24 января во время боя районе села Макеевка Луганской области. Молодому воину было всего 21 год.

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Май стоял у истоков создания фанатского движения столичной баскетбольной команды и был человеком с проактивной гражданской позицией, у которого было обостренное чувство справедливости.

С начала полномасштабной агрессии российских оккупантов он добровольно пошел в ряды ВСУ, принимал участие в обороне Киевской области, а затем выполнял боевые задания на востоке Украины, сообщает пресс-служба "Киев-Баскета".

У погибшего героя осталась мать Михайленко Дарья Сергеевна. OBOZREVATEL просит всех неравнодушных помочь женщине материально: 4149439314911706. Будем благодарны за каждую гривну.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессиональный футболист Руслан Курдас погиб в бою с российскими оккупантами под Бахмутом. Воспитаннику запорожского футбола было 28 лет.

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