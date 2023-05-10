Под Бахмутом погиб фанат 'Динамо', служивший в штурмовой бригаде, которая заставила россиян бежать

В боях с российскими оккупантами за город-крепость Бахмут погиб фанат киевского "Динамо" Максим Максименко. Боец с позывным "Аякс" воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая была сформирована в столице на базе подразделения территориальной обороны "Азов".

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До полномасштабной войны Максименко в течение долгих лет регулярно посещал домашние матчи "Динамо" и ездил на гостевые поединки "бело-синих".

После вторжения в феврале 2022 года взял в руки оружие, а в последние месяцы находился в самой горячей точке украинского фронта – под Бахмутом. 8 мая "Аякс" вступил в свой последний бой с оккупантами...

"Он посещал наш сектор и имел кучу выездов за "Динамо". А на фронте был бойцом 3 ОШБр, защищавшим Украину под Бахмутом. К сожалению, 8 мая Герой вернулся на Щите… Вечная Слава!" – написали ультраc "Динамо" WBC на своей страничке в Instagram.

Отметим, что на днях именно 3-я штурмовая бригада ВСУ заставила россиян бежать из-под Бахмута. Украинские бойцы разгромили две роты 72-й бригады ВС РФ. Однако это стоило жизни и некоторым нашим героям, включая Максименко.

Командир тактической группы "Азов" Андрей Билецкий позже рассказал, что в результате активных штурмовых действий на Бахмутском направлении были разгромлены подразделения 72-й бригады РФ – почти полностью были уничтожены 6-я и 8-я рота.

Также наши воины разбили бригадную разведку россиян. Так называемый 3-й штурмовой отряд ЧВК "Вагнер" в результате боев понес большие потери.

Билецкий отметил, что наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км. Вся эта территория была полностью освобождена от российских оккупационных сил.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фанат "Динамо" и призер чемпионата Европы погиб во время боевого задания.

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