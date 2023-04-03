Сборную Украины по футболу впервые в истории может возглавить иностранец: СМИ назвали кандидата

Новым главным тренером сборной Украины по футболу может стать хорватский специалист Славен Билич. 54-летний специалист, который был 7 марта уволен из английского "Уотфорда", в ближайшее время получит предложение от руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал известный итальянский футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, в УАФ высоко оценивают тренерский уровень Билич, который ранее шесть лет работа с хорватской национальной командой (65 матчей – 42 победы, 15 ничьих и восемь поражений).

Вариант с Биличем возник из-за ситуации вокруг Сергея Реброва. По слухам, легендарный динамовец может продолжить карьеру в одном из клубов, который регулярно выступает в Лиге чемпионов. При этом УАФ анонсировала, что именно наставник "Аль-Айна" должен быть летом назначен тренером "сине-желтых".

Ранее Ребров резко отреагировал на слухи о том, что он может не принять сборную Украины. А знаменитый Мирон Маркевич раскритиковал УАФ за ситуацию с тренером команды. Отметим, что с "сине-желтыми" никогда не работал иностранный наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня без шансов проиграла Англии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2024.

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