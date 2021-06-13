Сборная Дания опубликовала заявление о состоянии Эриксена, у которого остановилось сердце в матче Евро-2020

Датский футбольный союз (ДФС) в Twitter опубликовал свежие новости о полузащитнике своей команды Кристиана Эриксена. У 29-летнего хавбека в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу против Финляндии остановилось сердце.

По словам представителей датской сборной, они утром, 13 июня, общались с Кристианом в госпитале.

"Он передал привет своей команде. Состояние стабильное, и он останется в больнице для дальнейшего обследования. Тренерский штаб и вся команда сборной Дании получила антикризисную помощь. Команда держится месте. Мы хотим поблагодарить за теплые слова поддержки, которые получил Эриксен в больнице. Спасибо всем фанатам, футболистам, членам королевских семей из Дании и Англии, международных ассоциаций и т.д. Все пожелания, которые получил ДФС будут переданы Кристиану в больницу", – говорится в тексте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач сборной Дании Мортен Бесен в подробностях описал события в конце первого тайма матча с Финляндией (0:1), когда случилась трагедия с Кристианом.

Профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, который работал с Эриксеном в лондонском "Тоттенхэме", озвучил печальный прогноз по будущему футболисту.

Кристиан в прошлом сезоне сыграл в 34 матчах за итальянских "Интер" во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами.

Контракт с итальянским грандом рассчитан до лета 2024-го, а трансферная стоимость хавбека оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Напомним, что на Евро-2020 Дания играет в группе А вместе с Финляндией, Бельгией и Россией.

Матч Бельгия – Россия завершился со счетом 3:0. В этой игре россияне установили исторический антирекорд. Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".