'Сам себе нагадил': легенда 'Динамо' прошелся по Шевченко из-за отставки из 'Дженоа'

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко зря согласился на предложение возглавить итальянский "Дженоа". 45-летний специалист не оценил всех рисков, соглашаясь принять аутсайдера Серии А, что и привело к быстрой отставки.

Такое мнение в комментарии Meta-ratings.com.ua выразил легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо. Он подчеркнул, что уже после двух первых матчей "грифонов" под руководством Шевченко понял бесперспективность украинца в клубе.

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"Извините за выражение, но Шевченко сам себе нагадил, приняв тонущий "Дженоа" в такой сложной турнирной ситуации. Кто его заставлял туда идти? Зачем он пошел в команду, которая шла на 17-м месте? Я этого не понимаю. Увидев две игры "Дженоа", ужаснулся. С таким подбором игроков команде в Серии А делать нечего. Сам виноват в этой ситуации. Видимо, после сборной и Евро Шевченко думал, что легко сможет и в клубе. Шевченко был слишком уверен, что вытянет "Дженоа". Получилось наоборот, "Дженоа" потянул его вниз", – подчеркнул Сабо.

Напомним, Шевченко был уволен из "Дженоа" в субботу, 15 января спустя два месяца после назначения. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Руководство "грифонов" объяснило отставку украинского тренера тем, что перестало видеть перспектив в будущем команды под руководством легендарного нападающего. Сам Шевченко прокомментировал ситуацию, заявив, что ему не стыдно за работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии бурно отреагировали на отставку Андрея Шевченко из "Дженоа". Тренера поддержал президент Украины Владимир Зеленский.