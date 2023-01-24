Мудрик в первом же матче за ''Челси'' установил впечатляющий рекорд сезона в АПЛ

Украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик уже в своем дебютном поединке за "синих" умудрился установить рекорд сезона чемпионата Англии. В матче 21-го тура Премьер-лиги с "Ливерпулем" наш соотечественник установил новую планку скорости бега для всех остальных футболистов.

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Как подсчитали аналитики компании Opta Sport, в одном из эпизодов Мудрик разогнался до 36,63 км/ч, что стало лучшим показателем сезона в АПЛ. Топ-5 самых быстрых игроков в первенстве выглядит так:

1. Михаил Мудрик ("Челси", Украина) – 36,63 км/ч;

2. Энтони Гордон ("Эвертон", Англия) – 36,61 км/ч;

3. Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", Уругвай) – 36,53 км/ч;

4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия) – 36,22 км/ч;

5. Денис Закария ("Челси", Швейцария) – 36,09 км/ч.

Напомним, Мудрик в игре с "Ливерпулем" (0:0), появившись на замену в начале второго тайма, сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника. Своими действиями 22-летний футболист сборной Украины собрал множество восторженных отзывов английских экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард пришел в восторг от игры Михаила Мудрика. Кроме того, в сети затроллили российских болельщиков, которые возмутились реакцией на яркий перфоманс украинца.

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