С лидером "Динамо" и дебютантом: стала известна заявка Украины на матч с Северной Македонией

Тренерский штаб Андрея Шевченко определился со списком футболистов, которые смогут помочь сборной Украины в матче второго тура Евро-2020 против Северной Македонии. Поединок состоится 17 июня в Бухаресте.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этого противостояния. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), впервые за несколько игр в заявку попал лидер "Динамо" Виктор Цыганков, который наконец оправился от повреждения. Также в ней оказался 18-летний дебютант национальной команды из "Шахтера" Георгий Судаков, который еще не выходил на поле в официальных матчах.

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Полностью список футболистов, которые попали в список Шевченко, выглядит следующим образом:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 . Анатолий Трубин, 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.

Отметим, что в заявку не попали защитник "Динамо" Денис Попов и полузащитники Александр Зубков ("Ференцварош") и Роман Безус ("Гент").

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в стартовом поединке чемпионата Европы подопечные Шевченко уступили Нидерландам, пропустив решающий гол на последних минутах.

Букмекеры дали прогноз на матч Украина – Северная Македония.