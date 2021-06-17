Украина – Северная Македония: букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020

Сборная Украины переиграет Северную Македонию в матче второго тура Евро-2020. Букмекеры William Hill принимают ставки на победу команды Андрея Шевченко с коэффициентом 1.73.

В успех македонцев, которые впервые в своей истории пробились на чемпионат Европы по футболу, верят не сильно – 5.50. А вот вероятность ничьей оценивают в 3.60.

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Букмекеры также предлагают ставку с коэффициентом 3.50 на то, что Андрей Ярмоленко пробьет по воротам соперника больше одного раза. Украина победит, но пропустит гол от македонцев – такой прогноз оценили показателем 4.50.

В четверг, 17 июня, Украина сыграет против Северной Македонии. Шевченко ранее рассказал о сильных сторонах нашего соперника.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, сборной Нидерландов украинцы проиграли со счетом 2:3. Решающий гол был забит на последних минутах поединка. За "желто-синих" точными ударами отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.