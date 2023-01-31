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Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи "Челси"

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
7,2 т.
Челси Абрамович

Информация о том, что 2,83 миллиарда долларов, которые российский олигарх Роман Абрамович получил за продажу футбольного клуба "Челси", будут переданы Украине, вызвали настоящую истерику в РФ. Российские болельщики с завистью комментируют ситуацию, отмечая, что это якобы их деньги уходят украинцам.

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"А купил он "Челси", напомню, из финансов от приватизации советских предприятий. То есть, по сути, не своих заработанных денег", – пишут юзеры.

Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''

Другие называют это грабежом и возмущаются, что финансы не были направлены в Россию.

Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''
Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''
Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''
Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''
Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''
Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''
Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''

"Абрам, дебил. Лучше старикам России перечислил. Упырь!" – истерят фанаты.

Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''

Как сообщал OBOZREVATEL, Абрамович официально закрыл сделку по продаже своего клуба за 5 млрд евро 28 мая 2022 года.

До этого Абрамович получил разрешение о продаже "Чесли" от властей Португалии, так как с 2021 года 55-летний миллиардер является гражданином этой страны.

Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''

12 марта правление английской Премьер-лиги (АПЛ) сняло Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба "Челси".

Абрамович получил разрешение на продажу Челси

Напомним, что из-за нападения России на Украину Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена и владельца лондонского "Челси". Все его активы в стране были заморожены из-за вторжения войск РФ в Украину.

Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''

Кроме того, клубу было запрещено осуществлять трансферы футболистов и продлевать с ними контракты.

Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''

2 марта россиянин объявил про готовность расстаться с командой, а все средства отправить в Украину.

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