Россияне устроили истерику после решения передать Украине 2,83 млрд долларов от продажи ''Челси''

Информация о том, что 2,83 миллиарда долларов, которые российский олигарх Роман Абрамович получил за продажу футбольного клуба "Челси", будут переданы Украине, вызвали настоящую истерику в РФ. Российские болельщики с завистью комментируют ситуацию, отмечая, что это якобы их деньги уходят украинцам.

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"А купил он "Челси", напомню, из финансов от приватизации советских предприятий. То есть, по сути, не своих заработанных денег", – пишут юзеры.

Другие называют это грабежом и возмущаются, что финансы не были направлены в Россию.

"Абрам, дебил. Лучше старикам России перечислил. Упырь!" – истерят фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абрамович официально закрыл сделку по продаже своего клуба за 5 млрд евро 28 мая 2022 года.

До этого Абрамович получил разрешение о продаже "Чесли" от властей Португалии, так как с 2021 года 55-летний миллиардер является гражданином этой страны.

12 марта правление английской Премьер-лиги (АПЛ) сняло Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба "Челси".

Напомним, что из-за нападения России на Украину Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена и владельца лондонского "Челси". Все его активы в стране были заморожены из-за вторжения войск РФ в Украину.

Кроме того, клубу было запрещено осуществлять трансферы футболистов и продлевать с ними контракты.

2 марта россиянин объявил про готовность расстаться с командой, а все средства отправить в Украину.

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