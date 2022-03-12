Абрамовича официально отстранили от управления "Челси"

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
14
'Чесли' остался без Абрамовича
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Правление английской Премьер-лиги (АПЛ) сняло Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба "Челси". Официальное заявление было опубликовано на сайте Лиги.

Решение Совета не влияет на способность клуба тренироваться и проводить свои матчи.

Роман Абрамович.

Напомним, что из-за нападения России на Украину Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена и владельца лондонского "Челси".

Видео дня
Болельщик "Челси" с флагом Украины.

Все его активы в стране заморожены из-за вторжения войск РФ в Украину. В связи с санкциями продажа Абрамовичем "Челси" практически заблокирована.

Роман Абрамович пока не может продать "Челси"

Кроме того, клубу запрещено осуществлять трансферы футболистов и продлевать с ними контракты.

Футбольный клуб теперь работает с ограничениями .

2 марта россиянин объявил про готовность расстаться с командой а все средства отправит в Украину. Экс-губернатор Чукотки даже получил несколько предложений от потенциальных покупателей, но все они были ниже 3 миллиардов фунтов, что не устраивало бизнесмена.

АнглияВойна в Украине 2022ФК ЧелсиstopwarРоман Абрамович