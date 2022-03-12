Абрамовича официально отстранили от управления "Челси"

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Правление английской Премьер-лиги (АПЛ) сняло Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба "Челси". Официальное заявление было опубликовано на сайте Лиги.

Решение Совета не влияет на способность клуба тренироваться и проводить свои матчи.

Напомним, что из-за нападения России на Украину Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена и владельца лондонского "Челси".

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Все его активы в стране заморожены из-за вторжения войск РФ в Украину. В связи с санкциями продажа Абрамовичем "Челси" практически заблокирована.

Кроме того, клубу запрещено осуществлять трансферы футболистов и продлевать с ними контракты.

2 марта россиянин объявил про готовность расстаться с командой а все средства отправит в Украину. Экс-губернатор Чукотки даже получил несколько предложений от потенциальных покупателей, но все они были ниже 3 миллиардов фунтов, что не устраивало бизнесмена.