Миллиарды Абрамовича, полученные от продажи "Челси", могут отойти Украине – The Telegraph

Средства, которые российский олигарх Роман Абрамович получил за продажу футбольного клуба "Челси", могут передать Украине. Речь идет о сумме в $2,8 млрд. Решение принимается на уровне властей Великобритании и ЕС, т.к. Абрамович находится под санкциями.

Видео дня

Об этом пишет The Telegraph. Изданию стало известно, что правительство Великобритании "близко к передаче $2,8 млрд", вырученных от продажи "Челси", в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине.

Тем не менее, для окончательного решения также потребуется одобрение Европейского Союза, отмечает издание. Сейчас средства заблокированы британским правительством, так как Абрамович попал под санкции в этой стране еще 10 марта, до продажи "Челси", которая состоялась в мае.

Сам российских олигарх еще в начале российского вторжения в Украину обещал продать футбольный клуб и перевести средства в фонд помощи Украине. Однако по факту его слова не имеют практического значения, т.к. продать клуб до введения санкций он не успел, а после продажи оказался не в праве распоряжаться замороженными счетами.

Если решение о передаче средств одобрят в ЕС, где Абрамович также находится под санкциями, сумма станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории. Как отмечают источники The Telegraph, после принятия решения средства поступят в фонд в течение нескольких недель.

Название фонда издание не сообщает. Однако, по данным источников, речь идет о новом фонде, который должен возглавить исполнительный директор UNICEF UK Майк Пенроуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Романа Абрамовича обнаружили еще десять яхт и судов. В результате этого их общее количество достигло 16.

Самой ценной из ранее не зарегистрированных яхт является 24-метровая яхта Kewpie стоимостью около $3 млн. Поскольку судно находится на территории Франции, а Абрамович – под санкциями ЕС, яхта рискует быть замороженной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!