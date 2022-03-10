Абрамович не может продать 'Челси' из-за санкций от Британии, а на сам клуб наложили ряд ограничений

Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена и владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича. Все его активы в стране заморожены из-за вторжения войск РФ в Украину. В связи с санкциями продажа Абрамовичем "Челси" практически заблокирована.

2 марта россиянин объявил про готовность расстаться с командой и даже получил несколько предложений от потенциальных покупателей, но все они были ниже 3 миллиардов фунтов, что не устраивало бизнесмена.

Также журналист The Times Мартин Циглер добавил, что клубу запрещено осуществлять трансферы футболистов и продлевать с ними контракты. Помимо этого, "Челси" больше не разрешат продавать билеты на свои матчи. На трибуны будут пускать только обладателей сезонных абонементов и тех, кто успел купить билеты до 10 марта.

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На фоне сложившейся ситуации вынужден закрыться клубный магазин лондонской команды. Об этом сообщил в своем Twitter репортер BBC Sport Саймон Стоун.

Тем не менее "Челси" получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности, которая включает в себя некоторые финансовые ограничения. Так, на организацию домашнего матча "синие" смогут потратить только 500 тысяч фунтов, включая обеспечение безопасности, наем стюардов и питание.

Для организации выезда команды на поединок разрешено потратить не более 20 тысяч фунтов. При этом вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба – сообщает BBC.

Тем не менее, по информации все той же BBC, ради спасения "синих" правительство Великобритании готово рассмотреть вариант с продажей клуба, но при условии, что Абрамович не получит вырученные средства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Абрамович объявил о продаже "Челси", а средства пойдут в Украину.