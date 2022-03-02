Абрамович объявил о продаже "Челси". Средства пойдут в Украину

Российский миллиардер Роман Абрамович решил официально продать лондонский клуб "Челси". Соответствующее заявление появилось на сайте английского клуба.

В тексте отмечается, что Абрамович поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. По информации ряда СМИ, за клуб гражданин Португалии хочет получить 4 млрд долларов.

"Фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для решение неотложных проблем, помощь жертвам, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению страны", – говорится в заявлении.

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55-летний бизнесмен признался, что ему невероятно трудно далось это решение, подчеркнув, что не будет требовать выплаты долга от клуба, который по неофициальной информации составляет 2 млрд долларов.

"Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с любимой командой таким образом. Однако я считаю, что это в интересах клуба. Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить "Стэмфорд Бридж", чтобы попрощаться со всеми лично. "Челси" и его болельщики всегда будут в моем сердце", – подытожил Роман Аркадьевич.

Напомним, что бывший губернатор Чукотского автономного округа купил "Челси" в июне 2003-го, взяв на себя обязательство погасить долги в 80 млн фунтов. Также он заплатил 59,3 млн фунта за контрольный пакет акций компании "Челси Виллидж", которая владела командой. Общая сумма сделки составила порядка 140 млн фунтов стерлингов и стала рекордной в футбольной истории Великобритании.

До этого "Челси" принадлежал Кену Бейтсу, который в 1982 году купил его за один фунт, закрыв долги на 1,5 млн фунтов.

За 17 лет при Абрамовиче "Челси" выиграл 18 трофеев — на семь больше, чем за предыдущие 98 лет истории клуба.

В текущем чемпионате АПЛ "Челси" после 25 туров с 50 очками занимает третье место, на 16 пунктов отставая от лидирующего "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля, стало известно, что Роману Абрамовичу запретили въезд в Великобританию.