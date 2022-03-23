Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу. В сети отреагировали

Максим Иншаков
Футбол
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Забаненная страна хочет провести футбольный Евро
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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что Россия подала заявку на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах. Эту информацию подтвердили в УЕФА.

Конкурентами РФ за право провести футбольный Евро являются футбольные федерации Англии, Северной Ирландии, Республике Ирландия, Шотландии и Уэльса, а также Турции.

Сергей Анохин

Болельщики в интернете отреагировали на это единогласным высмеиванием подобной инициативы. В комментариях утверждают, что главное, выделить деньги на организацию рабочей группы, намекая на очередной распил изначально провальной идеи.

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Комментарии болельщиков

Другие утверждают, что сотрудники РФС живут в какой-то своей параллельной реальности.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Также юзеры стебутся, что единственное, что удастся организовать их стране, это первенство с непризнанными республиками и Беларусью.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе решение Европейского футбольного союза (УЕФА) об отстранении российских команд от всех турниров под эгидой этой организации.

CAS оставил в силе решение Европейского футбольного союза

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований.

До этого Международная федерация футбола лишила команду РФ флага и гимна, а также разрешила проводить свои домашние матчи лишь на нейтральных полях и без зрителей. .

Джанни Инфантино и Владимир Путин.

Из-за этого решения сборная России не смогла выступить в плей-офф чемпионата мира-2022 и побороться за поездку в Катар. А из Лиги Европы исключили московский "Спартак".

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В 1/8 финала турнира 10 и 17 марта российская команда должна была встретиться с немецким "Лейпцигом", который возглавляет бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско.

Отчаяние фанатов сборной России

Также Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение разорвать контракт с "Газпромом".

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УЕФА отобрал у России финал ЛЧ.

Также, как сообщал OBOZREVATEL, из-за войны в Украине УЕФА забрал у Санкт-Петербурга права на финал Лиги чемпионов-2022. Теперь матч состоится 28 мая на "Стад де Франс" в Париже.

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