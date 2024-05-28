Российский снайпер застрелил украинского футболиста-чемпиона

Украинский экс-футболист Игорь Стахив погиб на войне с российскими оккупантами. 55-летний уроженец Коломыи (Ивано-Франковская область), который после начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем на фронт, погиб от снайперской пули, сообщает в Facebook "Ветерани футболу Прикарпаття".

Игорь Иванович дебютировал во взрослом футболе в 1986 году на позиции защитника в составе коломыйского "Сельмаша", участвовавшего в соревнованиях среди коллективов физкультуры. В следующем году был призван в армию, во время службы выступал за бердичевскую "Звезду".

После демобилизации вернулся в родную Коломыю, где продолжил играть на любительском уровне. В 1991 году был приглашён в команду мастеров — ивано-франковское "Прикарпатье", в составе которого игрок в том же году дебютировал во второй низшей лиге чемпионата СССР.

После распада Советского Союза Стахив продолжил выступать за ивано-франковцев, однако в первом чемпионате независимой Украины ни одного матча не сыграл. В сезоне 1993/94 в составе "Прикарпатья" стал победителем первой лиги Украины. Всего провел за прикарпатцев 5 матчей в высшей лиге. Также играл за "Меховик" из Тысменицы, бывший фарм-клубом "Прикарпатья", в составе которого дважды становился бронзовым призером второго дивизиона. Покинул команду в 1997 году.

Вторую половину 1997 года провёл в "Торпедо" из Волжского, выступавшем в Первой лиге ПФЛ России. В следующем году вернулся в Украину и стал игроком запорожского "Торпедо", однако отыграл за команду всего 1 матч.

В течение 1999 года выступал за кременчугский "Кремень" в первой лиге. В начале 2000 года играл в составе любительской команды "Техно-Центр" из Рогатина, а во второй половине года стал игроком кировоградской "Зиркы". В 2001 году футболист перешёл в калушский "Лукор", который стал его последним профессиональным клубом. По завершении карьеры играл за любительские команды и Ивано-Франковска и области.

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