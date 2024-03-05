На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби

Чемпион Украины по регби в составе киевского "Политехника" Андрей Гуцал погиб на войне с российскими оккупантами, сообщает Федерация регби Украины (ФРУ). Жизнь героя трагически оборвалась во время выполнения боевого задания.

"Поступило шокирующее известие... Выполняя боевую задачу, погиб игрок РК Политехник Андрей Гуцал. Еще одна непоправимая потеря в нашей регбийной семье. Приносим искренние соболезнования семье и близким. Герои не погибают!" – говорится в некрологе в Facebook ФРУ.

Гуцал вместе с партнерами по "Политехнику" блистал в 90-х. По завершении профессиональной карьере участвовал во многих ветеранских турнирах.

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