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На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
690
На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби

Чемпион Украины по регби в составе киевского "Политехника" Андрей Гуцал погиб на войне с российскими оккупантами, сообщает Федерация регби Украины (ФРУ). Жизнь героя трагически оборвалась во время выполнения боевого задания. 

На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби

"Поступило шокирующее известие... Выполняя боевую задачу, погиб игрок РК Политехник Андрей Гуцал. Еще одна непоправимая потеря в нашей регбийной семье. Приносим искренние соболезнования семье и близким. Герои не погибают!" – говорится в некрологе в Facebook ФРУ.

На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби

Гуцал вместе с партнерами по "Политехнику" блистал в 90-х. По завершении профессиональной карьере участвовал во многих ветеранских турнирах.

На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби
На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби
На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби
На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби
На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби
На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби
На войне с Россией погиб чемпион Украины по регби

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