На войне с российскими оккупантами погиб рекордсмен Украины, становившийся чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь погиб на фронте, защищая нашу страну от российского вторжения, сообщил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль. Уроженцу Белой Церкви (Киевская область) навсегда осталось 32 года.

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Билоконь был мобилизован в марте 2023 года.

Получил серьезное осколковое ранение руки, но несмотря на это, летом прошлого года принял участие в ветеранских соревнованиях "Киев несломленный", где занял первое место.

"Я 11 июня получил ранение в руку во время контрнаступления. А сейчас нахожусь на реабилитации. Был в Киеве по заданию и случайно попал на соревнование", - рассказывал в одном из своих интервью стронгмен.

Александр был одним из сильнейших людей Украины.

В 2017 году в Одессе установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми.

Спортсмену удалось сдвинуть с места и протянуть на 47 см вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны – вес грузовика.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре прошлого года украинский пауэрлифтер, чемпион Европы и мира GPF-2018, Дмитрий Гоголь с позывным Папай погиб на фронте при выполнении задания по эвакуации раненых.

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