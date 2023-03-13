В боях за Бахмут погиб чемпион Украины по регби

Чемпион Украины по регби Александр Морев погиб в боях за Бахмут, защищая страну от российской агрессии. Бывший игрок клуба "Кредо-1963" после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля вступил в ряды Вооруженных сил и участвовал в обороне города в Донецкой области.

Видео дня

Об этом информирует Федерация регби Одесской области на своем официальном сайте. В организации отметили, что Морев вышел на выполнение боевого задания и почти неделю с ним не было никакой связи. При этом детали гибели героя пока остаются неизвестными.

"Бывший регбист одесского "Кредо-1963", чемпион Украины 2007 года, экс-игрок юниорской сборной Украины Александр Морев погиб в боях за Украину. В составе Вооруженных сил Украины Александр в последнее время выполнял задачи под Бахмутом, на прошлой неделе перестал выходить на связь, а 2 марта стало известно, что он погиб… Федерация регби Одесской области, Одесский регбийный союз и все регбийное сообщество Одесщины выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная слава герою! Герои не умирают!" – говорится в сообщении.

Отметим, что это уже не первая тяжелая утрата в регбийном сообществе Украины. В декабре стало известно о гибели игрока РК "Горняк" Евгения Кашинского. 16 марта 2023 жертвой вражеского обстрела стал представитель "Ривне" Владимир Стельмах. А 24 июня в Донецкой области попрощались с молодым украинским регбистом Владиславом Горбуновым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях в Харьковской области погиб чемпион Украины по хортингу, мастер спорта и командир разведывательного отделения десантно-штурмового батальона Вадим Дудко.

Только проверенная информация в нашем Telegram-канале Obozrevatel. Не ведитесь на фейки!