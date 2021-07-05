Российский комментатор Губерниев внесен в список угроз нацбезопасности Украины

Российский комментатор Дмитрий Губерниев внесен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Такое решение приняло Министерство культуры и информационной политики.

Как отмечается на официальной сайте Минкульта, Губерниев пополнил черный список 1 июля. Решением предусматривается запрет распространения и демонстрации фильмов, телепередач и других кинопродуктов с участием 46-летнего россиянина.

Вероятно, причиной внесения Губерниева в данный перечень являются его высказывания касательно выступления сборной Украины на Евро-2020.

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Так, ранее комментатор заявил, что украинцам удается добиваться успехов якобы благодаря русскому языку: "О, великий и могучий русский язык, на котором дает указания подопечным Андрей Шевченко. Александр Зинченко в интервью расскажет, на прекрасном русском! Русский язык – творец украинского футбольного успеха".

Также он раскритиковал "желто-синих" за поражение от Англии в 1/4 финала Евро-2020: "Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде. <...> Команда У. При счете 0:3 мы вас даже атаковать не будем, не забивайте нам только много!"

Хотя еще на стадии группового раунда чемпионата Европы Губерниев положительно оценил матч Украины против Нидерландов и даже допускал, что команда Андрея Шевченко способна побороться за трофей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Губерниев оправдал сборную РФ после отказа преклонить колено перед матчем Евро-2020 против Бельгии в знак солидарности борьбы с расизмом. Он жестко высказался о тех, что критиковал россиян за такое решение.