Российские футбольные клубы провально выступили в еврокубках, выиграв 1 матч из 26

"Краснодар" стал последним российским клубом, который вылетел из еврокубков в сезоне 2020/21 после выездного поражения от загребского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы со счетом 0:1 (2:4 по сумме двух встреч).

Суммарно в турнирах, которые проводятся под эгидой УЕФА, в этом футбольном году выступали шесть команд из РФ. Единственную победу в 26 матчах одержал как раз "Краснодар", который на групповом этапе Лиги чемпионов дома одолел французский "Ренн" со счетом 1:0.

"Локомотив" и "Зенит" прекратили свои выступления в еврокубках, заняв четвертые места в своих квартетах ЛЧ, московское "Динамо" и "Ростов" не смогли пройти квалификацию Лиги Европы, а ЦСКА попал в группу ЛЕ, но также закончил ее на последней строчке.

Россия осталась на седьмой позиции в таблице коэффициентов УЕФА, но подпустила к себе Нидерланды, у которых остался один представитель в еврокубках – амстердамский "Аякс".

Напомним, что и "Динамо", и "Шахтер" добыли победы в ответных матчах Лиги Европы против "Брюгге" и "Маккаби" Тель-Авив, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, это позволило Украине сократить отставание от Шотландии, с которой наша ассоциация ведет борьбу за прямую путевку в Лигу чемпионов.