Спасение в Манчестере: результаты 1/4 финала Лиги чемпионов 6 апреля

В Лиге чемпионов во вторник, 6 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала. Мадридский "Реал" дома был сильнее "Ливерпуля" (3:1), а "Манчестер Сити" на "Этихаде" на последних минутах спас победу над дортмундской "Боруссией" (2:1).

В Испании хозяева с первых минут захватили инициативу, раз за разом создавая угрозу воротам Алиссона. На 27-й минуте у "Ливерпуля" на ровном месте случился провал в центре обороны, который привел к голу. Кроос точным пасом через все поле вывел Винисиуса один на один, бразилец подработал мяч плечом и точно пробил – 1:0.

"Красные" выглядели абсолютно разобранными и спустя 9 минут пропустили второй мяч. Александер-Арнолд пытался прервать сверхдлинную передачу Кросса и головой сбросил мяч точно в ноги Асенсио. Тот с легкостью обежал Алиссона, удвоив преимущество "Реала" – 2:0.

Вторая половина началась с гола Салаха, который вернул лондонцев в игру. Все сделал Жота, после удара которого круглый отскочил к египтянину и тот сумел проткнуть под перекладину.

Однако в середине второго тайма интрига умерла окончательно. Модрич ворвался в штрафную и отдал поперечный пас. Винисиус в касание с одиннадцатиметровой отметки сделал счет 3:1.

После этого мадридцы принялись катать мяч в центре поля, сливая время и выматывая гостей.

"Реал Мадрид" Испания – "Ливерпуль" Англия 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 27 Винисиус Жуниор, 2:0 – 36 Асенсио, 2:1 – 51 Салах, 3:1 – 65 Винисиус Жуниор.

Реал Мадрид – Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Васкес, Модрич, Каземиро, Асенсио (Вальверде, 70), Кроос, Винисиус Жуниор (Родриго, 85), Бензема.

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд, Филлипс, Робертсон, Кабак (Фирмино, 81), Мане, Вейналдум, Диогу Жота (Шакири, 81), Фабиньо, Салах, Кейта (Тиаго Алькантара, 42).

Предупреждения: Мане (39), Васкес (49), Тиаго Алькантара (56), Александер-Арнолд (83).

По схожему сценарию развивалась игра и в Манчестере."Сити", которого букмекеры считали абсолютным фаворитом, владел преимуществом, доминируя на поле.

Немцы ничего не могли поделать в атаке и уже на 19-й минуте де Брюйне открыл счет. Марез перехватил пас Джана в центральном круге, обыгрался с Кевином и бельгиец, получив пас на линии вратарской, прошил Хитца.

После перерыва доминирование англичан продолжилось. "Горожане" растранжирили множество голевых моментов, но в итоге пропустили сами.

На 84-й минуте Холанд вывел первым касанием Ройса на свидание с Эдерсоном, и Марко четко обвел голкипера – 1:1.

Развязка наступила на последних минутах, когда Фоден забил победный мяч. Де Брюйне перевел с одного фланга на другой прямо на ногу Гюндогану, Илкай сбросил Филу, и тот в касание пробил низом мимо воротаря – 2:1.

"Манчестер Сити" Англия – "Боруссия" Дортмунд Германия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 19 де Брюйне, 1:1 – 84 Ройс, 2:1 – 90 Фоден.

Манчестер Сити – Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 59), Родри, Марез, Фоден.

Боруссия Д – Хитц, Морей (Менье, 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Беллингем, Джан, Кнауфф (Рейна, 63), Дауд (Дилэйни, 81), Ройс, Холанд.

Предупреждения: Джан (30), Беллингем (37).

Ответные игры этой стадии состоятся через 8 дней, в среду, 14 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" в 1/8 финала на своем поле повторно обыграли "Аталанту" (3:1), за которую выступают украинцы Малиновский и Коваленко (первый матч 1:0). "Манчестер Сити" на этой стадии ЛЧ прошел "Боруссию" из Менхенгладбаха.