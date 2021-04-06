Порятунок в Манчестері: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 6 квітня

У Лізі чемпіонів у вівторок, 6 квітня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу. Мадридський "Реал" вдома був сильнішим за "Ліверпуль" (3:1), а "Манчестер Сіті" на "Етіхадi" на останніх хвилинах врятував перемогу над дортмундською "Боруссією" (2:1).

В Іспанії господарі з перших хвилин захопили ініціативу, раз по раз створюючи загрозу воротам Аліссона. На 27-й хвилині у "Ліверпуля" на рівному місці стався провал в центрі оборони, який призвів до голу. Кроос точним пасом через все поле вивів Вінісіуса один на один, бразилець підробив м'яч плечем і точно пробив – 1:0.

"Червоні" виглядали абсолютно розібраними і через 9 хвилин пропустили другий м'яч. Александер-Арнолд намагався перервати наддовгу передачу Крооса і головою скинув м'яч точно в ноги Асенсiо. Той з легкістю оббіг Аліссона, подвоївши перевагу "Реала" – 2:0.

Друга половина почалася з гола Салаха, який повернув лондонців в гру. Все зробив Жота, після удару якого круглий відскочив до єгиптянина і той зумів проткнути під поперечину.

Однак в середині другого тайму інтрига померла остаточно. Модріч увірвався в штрафну і віддав поперечний пас. Вінісіус в дотик з одинадцятиметрової позначки зробив рахунок 3:1.

Після цього мадридці почали катати м'яч в центрі поля, зливаючи час і вимотуючи гостей.

"Реал Мадрид" Іспанія – "Ліверпуль" Англія 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 27 Вінісіус Жуніор, 2:0 – 36 Асенсио, 2:1 – 51 Салах, 3:1 – 65 Вінісіус Жуніор.

Реал Мадрид – Куртуа, Начо, Менді, Мілітао, Васкес, Модріч, Каземіро, Асенсио (Вальверде, 70), Кроос, Вінісіус Жуніор (Родріго, 85), Бензема.

Ліверпуль – Аліссон, Александер-Арнолд, Філліпс, Робертсон, Кабак (Фірміно, 81), Мане, Вейналдум, Діогу Жота (Шакірі, 81), Фабіньо, Салах, Кейта (Тіаго Алькантара, 42).

Попередження: Мане (39), Васкес (49), Тіаго Алькантара (56), Александер-Арнолд (83).

За схожим сценарієм розвивалася гра і в Манчестері. "Сіті", якого букмекери вважали абсолютним фаворитом, володів перевагою, домінуючи на полі.

Німці нічого не могли вдіяти в атаці і вже на 19-й хвилині де Брюйне відкрив рахунок. Марез перехопив пас Джана в центральному колі, обігрався з Кевіном і бельгієць, отримавши пас на лінії воротарського, прошив Хитца.

Після перерви домінування англійців продовжилося. "Городяни" розтринькали безліч гольових моментів, але в підсумку пропустили самі.

На 84-й хвилині Холанд вивів першим дотиком Ройса на побачення з Едерсоном, і Марко чітко обвів голкіпера – 1:1.

Розв'язка наступила на останніх хвилинах, коли Фоден забив переможний м'яч. Де Брюйне перевів з одного флангу на інший прямо на ногу Гюндогану, Ілкай скинув Філу, і той в дотик пробив низом повз воротаря – 2:1.

"Манчестер Сіті" Англія – "Боруссія" Дортмунд Німеччина 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 19 де Брюйне, 1:1 – 84 Ройс, 2:1 – 90 Фоден.

Манчестер Сіті – Едерсон, Жоау Канселье, Рубен Діаш, Уокер, Стоунз, де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Сілва (Габріел Жезус, 59), Родрі, Марез, Фоден.

Боруссія Д – Хитц, Морей (Меньє, 81), Аканджі, Хуммельс, Геррейро, Беллінгем, Джан, Кнауфф (Рейну, 63), Дауд (Ділейні, 81), Ройс, Холанд.

Попередження: Джан (30), Беллінгем (37).

Ігри у цій стадії відбудуться через 8 днів, в середу, 14 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Реал" в 1/8 фіналу на своєму полі повторно обіграли "Аталанту " (3:1), за яку виступають українці Малиновський і Коваленко (перший матч 1:0). "Манчестер Сіті" на цій стадії ЛЧ пройшов "Боруссію" з Менхенгладбаха.