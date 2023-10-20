'Результат не влияет': УЕФА принял беспрецедентное решение по прерванному матчу отбора Евро-2024

Отборочный матч к чемпионату Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции, который был прерван в перерыве из-за теракта в Брюсселе, не будет доигран. Европейский футбольный союз (УЕФА) неожиданно принял решение утвердить результат первого тайма (1:1) в качестве окончательного результата.

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. В организации отметили, что такое решение поддержали национальные федерации двух стран, которые были шокированы убийство двух болельщиков сборной Швеции.

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"Результат этого матча не влияет на расклад в группе F, так как Бельгия уже оформила путевку в финальный турнир Евро-2024, а Швеция потеряла математические шансы занять одно из двух первых мест в группе. Предстоящий календарь не позволяет вместить дополнительные матчи в ноябрьское окно для встреч сборных, когда завершится групповая стадия, за которой последуют жеребьевки стыковых матчей и финального турнира", – подчеркнули в УЕФА.

Отметим, что шведы потеряли шансы даже попасть в плей-офф отбора Евро-2024, в котором своего соперника на 95% уже знает сборная Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, названы условия 100%-го попадания сборной Украины в плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 в случае поражения от Италии.

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