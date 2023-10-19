Названы условия 100%-го попадания Украины в плей-офф Евро-2024 перед матчем с Италией

Сборной Украины по футболу осталось сыграть один матч в отборе Евро-2024. 20 ноября подопечные Реброва сразятся с Италией за второе место в группе С, где с большой долей вероятности (итальянская команда еще может оступиться с Северной Македонией) должны будут побеждать с разницей более чем в 2 мяча.

Однако еще за день до игры (19 ноября) украинцы могут получить гарантированную путевку в плей-офф. В этот день свой матч проведет главный конкурент украинцев по этому пути - сборная Сербии.

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В том случае, если сербы займут второе место в группе G и напрямую квалифицируются на чемпионат Европы, их место в плей-офф займет Украина.

Сейчас сборная Сербии с 13 очками идет второй. На 5 пунктов отстает Черногория.

В том случае, если 19 ноября сербы дома не проиграют болгарам, или черногорцы в гостях не одолеют Венгрию, то Украина гарантировано получит досрочно место в плей-офф и шанс выйти на ЧЕ даже в случае поражения от Италии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина с большой долей вероятности сыграет в одном пуле с командами Израиля, Финляндии и Боснии и Герцеговины в плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, если не сможет выйти на турнир напрямую.

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